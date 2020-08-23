Лавров заявил, что ЕС взял пример с США по политике санкций

Солнечногорск, 23 августа. Соединенные Штаты и их ближайшие союзники стараются все меньше связывать себя универсальными нормами международного права, когда цели, которые они преследуют, не вписываются в установленные Уставом ООН принципы. С такой позицией выступил глава МИД России Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов».

«Наши западные партнеры, прежде всего США и их ближайшие союзники, стараются все меньше и меньше стесняться и не хотят быть связанными положениями международного права в тех случаях, когда цели, которые они перед собой ставят, не вписываются в эти благородные, равноправные, универсально одобренные принципы», — сказал российский министр.

Он указал, что чиновники в этих странах все реже в своих речах ссылаются на международное право, на смену этому принципу приходит «порядок, основанный на правилах», которые создаются от случая к случаю.

Лавров также отметил, что Европейский союз последовал примеру США в вопросе ограничительных мер. Евросоюз также стал увлекаться односторонними санкциями в отношении «неугодных режимов», указал глава МИД РФ.

Министр раскритиковал политику Вашингтона, который заменил классические переговоры на ультиматумы. Дело в том, что американцы перестали вести переговоры в классическом смысле — они заявляют требования, и если кто-то не соглашается с ними, ставят ультиматум, при игнорировании которого вводятся санкции, пояснил дипломат.

Глава дипломатического ведомства добавил, что Вашингтон не хочет дать другим странам, которые играют ключевую роль в современном мире, окрепнуть и набрать вес.