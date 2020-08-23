Донбасс сегодня: морпех сбежал мстить командирам, бойцы ВСУ расправились с офицером

Донбасс, 23 августа. Стороны конфликта по-разному используют действующее перемирие. В украинских подразделениях растет недовольство действиями командиров. Сбежавший морпех ВСУ наделал много шума в зоне ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Перемирие работает, отмечают в республиках Донбасса. Несмотря на многочисленные нарушения украинскими войсками других условий мирного соглашения, на линии боевого соприкосновения не слышно обстрелов, а периодически доносящиеся звуки взрывов являются лишь свидетельством применения украинскими силовиками окопных зарядов для улучшения существующих или создания новых позиций. Луганской Народной Республике отсутствие обстрелов позволило начать и систематически вести работу по оборудованию новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в районах Луганска и Первомайска.

Офицеры ВСУ плодотворно используют перемирие

Используют действующее перемирие и украинские армейские подразделения. Также с целью созидания, но не гражданской инфраструктуры, а собственных позиций и инженерных сооружений. Кроме того, противник сил сопротивления Донбасса активно проводит ротацию подразделений и размещает вооружения и технику в границах зон безопасности.

Но есть такие командиры в украинской армии, которым перемирие не мешает зарабатывать, сообщают в Управлении Народной милиции ЛНР. К примеру, командир 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Иван Гараз сдает в наем военнослужащих для проведения сельскохозяйственных работ.

В еженедельном режиме предприимчивый полковник выделяет фермерскому хозяйству «Березка» в Троицком Луганской области десятерых военнослужащих для сбора бахчевых. За такие услуги, по данным военных ЛНР, руководство фермерского хозяйства щедро благодарит супругу офицера, перечисляя на ее счет 15 тысяч гривен еженедельно (около 40 тысяч рублей).

Бойцы ВСУ жестко проучили офицера

В Управлении Народной милиции ДНР сообщают о чрезвычайном происшествии в 54-й отдельной механизированной бригаде. Чуть менее недели назад в больницу подконтрольного ВСУ Красноармейска привезли заместителя командира батальона по тыловому обеспечению майора Топия. Офицер поступил с ожогами более половины лица и конечностей.

Как оказалось в результате проведенного расследования, обварили майора военнослужащие батальона, недовольные качеством приготовляемой пищи. На офицера вылили десятилитровую кастрюлю горячего супа. Командир бригады Алексей Майстренко встал на защиту военнослужащих, после чего в материалах расследования причиной получения ожогов майором была указана личная неосторожность.

Морпех ВСУ сбежал, чтобы отомстить командованию

20 августа из 35-й бригады морской пехоты ВСУ в пьяном состоянии и с оружием и боеприпасами сбежал военнослужащий Киреев, сообщает разведка дончан. После опроса сослуживцев дезертира выяснилось, что он крайне негативно отзывался о командовании бригады, которое не пустило его в увольнительную по семейным обстоятельствам. Боец угрожал расправиться за это со штабными офицерами и командиром бригады.

Комбриг всерьез полагает, что сбежавший мститель направился в штаб командования соединения войск для осуществления ранее озвучиваемых угроз. В розыске беглеца задействованы личный состав бригады, Служба безопасности Украины и полиция. В бригаде отменены все праздничные мероприятия.

Более того, в связи с поисками беглеца и возможными угрозами жизни и здоровью офицеров 35-я бригада не принимает участия в наградных мероприятиях по случаю Дня независимости Украины, сообщает Управление Народной милиции ДНР.