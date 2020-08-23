Миро считает певицу Анохину неспособной быть хорошей матерью

Москва, 23 августа. Блогер Лена Миро подняла острую тему: всегда ли ребенок должен быть с мамой. В качестве примера она взяла ситуацию с рэп-исполнительницей Айзой Анохиной.

Миро сразу заверила, что хорошо относится к этой певице, которая, то «замуж за наркомана выйдет, то скажет что-то лишнее или напьется». По ее мнению, исполнительница — «несчастная баба с трудной судьбой».

Непосредственным поводом, почему именно Анохина стала «мишенью», стала ее публикация в соцсетях. Певица жаловалось на плохое состояние и боялась, что у нее заберут маленького ребенка. Она также подчеркивала, что хочет быть хорошей матерью.

Блогер выразила предположение, что бывший супруг хочет взять ребенка на море. Анохина боится, что сына ей потом не вернут.

«Желание быть хорошей мамой — похвально. Но желать и быть — две совершенно разные вещи», — отметила блогер.

Лена Миро согласна, что у матерей больше прав на детей, но есть ситуации, когда ребенку лучше быть с папой.

«Вот что хорошего почерпнет дочь от Даны Борисовой? А дети — от Седоковой? А мальчик — от Миланы Тюльпановой? А сын — от Айзы?» — привела примеры автор публикации.

Иногда женщина не может быть хорошей матерью, поэтому благом для ребенка может стать разрешение жить с отцом. Этот случай относится и к героине публикации, констатировала Миро.

«Мне совершенно очевидно, что сыну будет лучше с папой. Он не станет видеть Гуфа и прочие похождения мамы Айзы. Не вырастет в атмосфере рэперского угара. Вполне возможно, что никогда не станет считать наркоту нормой жизни», — сделала вывод Лена Миро.

Она добавила, что для нормальной матери всегда важнее счастье и благополучие ребенка.