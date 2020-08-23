Штурм рассказала правду о госпитализации мамы Легкоступовой на похоронах

Москва, 23 августа. Российская певица Наталья Штурм опровергла информацию о том, что маму Валентины Легкоступовой увезли в больницу прямо с похорон дочери.

Напомним, что церемония прощания с Легкоступовой состоялась 20 августа на Троекуровском кладбище Москвы. Она проходила в закрытом формате, присутствовали лишь родственники и близкие друзья певицы. Зять Легкоступовой Станислав Бриль рассказал, что во время панихиды пожилая мать звезды пережила приступ из-за сильного нервного перенапряжения. На кладбище была вызвана скорая помощь, которая и увезла женщину в одну из столичных больниц.

Наталья Штурм заявила, что эта информация не является правдой. Маме Легкоступовой действительно было непросто, но до госпитализации дело не дошло. По ее словам, во время церемонии присутствовавшие доктора и внучка бережно усадили женщину на медицинскую каталку. Однако после завершения прощания ее просто вывезли из помещения на улицу, передает Пятый канал.

«Они вышли за дверь, маму вывезли, а тетя шла рядом. И они стояли там, я их видела. Стояли за стеклом, я даже порывалась в душе, думала, может, подойти», — рассказала Штурм.

Ранее Штурм пришла к выводу, что прах недавно скончавшейся артистки Валентины Легкоступовой может быть использован для изготовления украшений. По ее словам, она подсмотрела эту идею в передаче про обычаи Китая.