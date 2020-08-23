Штурм предложила сделать украшения из праха Легкоступовой

Москва, 23 августа. Эпатажная российская певица Наталья Штурм пришла к выводу, что прах недавно скончавшейся артистки Валентины Легкоступовой может быть использован для изготовления украшений.

Скоропостижная кончина Легкоступовой до сих пор привлекает внимание прессы и фанатов. Недавно стало известно, что тело артистки было кремировано, однако о дальнейшей судьбе праха ничего не известно. Обычно он предается земле, либо рассеивается в живописных местах. Однако Штурм считает, что оставшийся пепел может пригодиться родственникам ушедшей из жизни звезды. Из него может быть изготовлено памятное украшение.

По словам Штурм, она подсмотрела эту идею в передаче про обычаи Китая. В Поднебесной существует традиция изготовления подобных изделий, подобную услугу можно заказать и в России. Обладая значительной денежной суммой можно запечатлеть память о дорогом человеке с помощью сделанного на заказ кулона, передает Пятый канал.

«Это достаточно дорогое удовольствие. Там драгоценный камень и кусочки праха», – объяснила певица.

Также Штурм заметила, что она сама бы хотел стать украшением после кончины. По словам знаменитости, она способна давать советы и ограждать от ненужных действий, поэтому может пригодиться и в качестве кулона.

Однако потрясения для людей, интересующихся отечественным шоу-бизнесом, на этом не закончились. После гибели Легкоступовой фанаты обратили внимание на долгое молчание в социальных сетях другой российской певицы, Татьяны Овсиенко. По мнению некоторых поклонников, знаменитость можно считать пропавшей.