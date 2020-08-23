Киев, 23 августа. Украинские СМИ испугались замыслов Киева по Северо-Крымскому каналу, что могло стать для страны фатальной ошибкой.

Северо-Крымский канал до государственного переворота на Украине в 2014 году отвечал за поставку 80-85% пресной воды на территорию Крыма. Ситуация изменилась, когда крымчане высказались на референдуме за воссоединение с Россией. Новые украинские власти, не признав позицию крымчан, перекрыли подачу воды из Днепра, осушив тем самым Северо-Крымский канал.

Начальник объекта Сергей Шевченко в программе журналистских расследований «Наблюдатель» сообщил, что в конце прошлого года Управление Северо-Крымского канала находилось в списке стратегических объектов, приватизация которых была невозможной. Тогда же Управление Северо-Крымского канала и Каховский магистральный канал потеряли свой статус — их вычеркнули из списка. Несмотря на то, что депутаты Рады высказались против приватизации объекта, ситуация с сооружением по-прежнему остается неопределенной.

«Это государственное предприятие, но в дальнейшем какое будет решение и будет ли включен Северо-Крымский канал в этот список – пока неизвестно», — сказал Шевченко.

Озабоченность украинской прессы в этом случае вполне понятна. Дело в том, что приватизация Северо-Крымского канала позволит собственнику использовать объект по прямому назначению — для водоснабжения российского полуострова, пишет «ПолитПазл». При этом позиция украинских властей в этом вопросе не будет играть никакой роли.

Ранее украинские фермеры пожаловались на катастрофические проблемы, которые возникли в стране после перекрытия Северо-Крымского канала.