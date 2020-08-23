Родственники Легкоступовой не пригласили вдовца на ее поминки

Москва, 23 августа. Родственники скончавшейся исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой не пригласили ее супруга Юрия Фирсова на отпевание и поминки.

Члены семьи исполнительницы, в частности, ее мать Галина и дочь Анетта Бриль, начали обвинять третьего мужа Легкоступовой в случившейся трагедии. Близкие запретили ему приходить на отпевание и поминки, которые проходили в московском ресторане.

«Мне даже никто не сказал, где будут проходить поминки. Я даже не знаю, где похоронят прах Валечки», — признался Фирсов.

Как передает «Вечерняя Москва», перед началом церемонии отпевания Юрия Фирсова попросили уйти из зала.

Ранее появилась информация, что Валентина Легкоступова однажды говорила священнику о готовности перейти в мир мертвых. Одно время она работала начальником Феодосийского городского отдела культуры и появилась перед журналистами в черных одеяниях со скелетами и черепами. Тогда она и рассказала о беседе со священником на очень странную тему.