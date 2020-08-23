Моряки РФ благодаря смекалке лишили США тактического преимущества в Арктике

Москва, 23 августа. Военные РФ опробовали в Арктике новый способ запуска межконтинентальных ракет из-под толщи льда. Американцы, которые не смогли додуматься до подобного, были поражены смекалкой российских подводников.

Отметим, что данный регион является одним из самых лучших мест для ракетных запусков с точки зрения скрытности. Льды защищают подлодки от наблюдений и вражеской атаки. Траектория полета ракеты является кратчайшей.

Единственной проблемой в Арктике является толщина льда — запустить ракету получается не всегда. Военные США придумали два способа, как решить проблему, однако эффективность далека от высокой. Подводники США осуществляют поиск полыньи либо пытаются пробить толщу льда корпусом субмарины.

В первом случае в нужном месте может не быть полыньи, которая подходит по размерам. Второй способ чреват риском повредить корпус подлодки.

Успеха добились именно российские подводники. Они придумали сначала запускать снаряд-ледокол, который сделает полынью в нужном месте. Таким образом, именно моряки РФ, в отличие от американцев, могут осуществлять ракетные пуски в Арктике в любом подходящем месте. Это лишает американцев тактического преимущества в регионе.

Стоит отметить, что недавно эксперт американского журнала The National Interest Калеб Ларсон заявил, что у России есть ледоколы, которые можно считать «оружием для захвата Арктики», пишет «Ридус».