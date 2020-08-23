Модель Аскери развелась с 66-летним миллионером после трех лет брака

Москва, 23 августа. Модель Полина Аскери рассказала своим поклонникам в Instagram о разводе с 66-летним бизнесменом-миллионером Борисом Белоцерковским.

«Любой развод, даже обоюдный — это больно, поэтому прошу вас с пониманием отнестись к нашей личной жизни и не придумывать историю нашей любви за нас», — обратилась автор поста к общественности.

Модель прожила с ним чуть больше трех лет. Она выразила бывшему супругу благодарность за период семейной жизни.

Одна из поклонниц с иронической философией отнеслась к известию о разводе.

«Каждый достойный мужчина обязан хоть немного прожить с красивой, молодой, интеллигентный и непьющей женщиной! А потом может делать, что хочет!» — прокомментировала фолловер.

По мнению другой подписчицы, модель «ложилась» под чужого мужа, а так делать не надо было, намекая, что первой разбила семью.

«Класс! Нечего было подкладываться под никиного мужа», — позлорадствовала девушка.

Кстати, некоторые пользователи обвиняли Веронику Белоцерковскую, которая была четвертой женой бизнесмена, в том, будто она могла стать причиной развода. Она подчеркнула, что никак не связана с очередным разводом своего бывшего, сообщает «Пятый канал».