Диетолог рассказала об опасности якобы полезных продуктов из рекламы

Москва, 23 августа. Некоторые россияне ошибочно считают полезными продукты, которые иногда можно увидеть в рекламе. Так, протеиновые батончики представляют почти как лекарство, однако их состав оставляет желать лучшего. Подобные продукты могут навредить организму. Об этом рассказала исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева.

Диетолог отметила, что в такие батончики, которые чаще всего используются для легкого перекуса, почти всегда добавляют ультраобработанные злаковые хлопья, большое количество сахара или его заменителей. Она обратила внимание на то, что на этикетках часто пишут о том, что в их составе есть сушеные ягоды, орехи или семечки. Кроме того, подобный продукт не подойдет тем людям, которые придерживаются здорового питания.

«После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему», — говорит эксперт.

Она также посоветовала не злоупотреблять спортивными напитками с витаминами. Высокое содержание глюкозы и фруктозы практически приравнивает их к кока-коле. Перенасыщение фруктозой может привести к проблемам с пищеварением и даже онкологическим болезням. Также из рациона следует исключить йогурты, передает Kp.ru.

«В них кладут наполнители, сладкие добавки, а также пюре, получающееся из высоко переработанного продукта», — пояснила диетолог.

Специалист напомнила, что опасность может нести и красное мясо, которое было внесено в список канцерогенов. По ее словам, употребление сосисок, сарделек, колбасы, копченостей также связано с риском развития колоректального рака.