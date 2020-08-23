В Киеве назвали трех главных врагов Украины

Киев, 23 августа. Главные враги Украины — деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что 24 августа Украина отметит 29-ю годовщину своей независимости. На всеукраинском референдуме в 1991 году более 90% граждан поддержали предложение о независимости. Сейчас, спустя почти 30 лет, меньше половины украинцев считают День независимости праздником, сказал Медведчук, ссылаясь на результаты соцопроса, проведенного компанией RTS с 13 по 16 августа 2020 года.

Депутат видит причину разочарования в экономических провалах власти. По его словам, экономические проблемы страны сопровождаются катастрофическим уменьшением численности населения.

«Наша страна — единственная из бывших республик СССР, которая не вышла на уровень экономики 1990 года», — констатировал Медведчук.

Вместе с тем на Украине, как считает политик, идет масштабный процесс утечки мозгов и деградирует система образования и подготовки новых кадров. Это усугубляется еще многими разрушительными законами, которые на самом деле нужно отменить или радикально изменить, убежден глава политсовета партии ОПЗЖ.

Виктор Медведчук: Три главных врага Украины, или Итоги 29 лет независимостиhttps://t.co/4u2wAJviZg pic.twitter.com/jecQRAvZAn — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) August 23, 2020

При этом Медведчук считает, что Украина может победить своих врагов, но единственное, что ей необходимо сделать, — установление мира, кардинальное изменение экономического курса страны, пересмотр участия Киева в зоне свободной торговли с ЕС и Всемирной торговой организации, восстановление экономических отношений с Россией и странами СНГ.