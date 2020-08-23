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В Киеве назвали трех главных врагов Украины

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В Киеве назвали трех главных врагов Украины

Киев, 23 августа. Главные враги Украины — деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что 24 августа Украина отметит 29-ю годовщину своей независимости. На всеукраинском референдуме в 1991 году более 90% граждан поддержали предложение о независимости. Сейчас, спустя почти 30 лет, меньше половины украинцев считают День независимости праздником, сказал Медведчук, ссылаясь на результаты соцопроса, проведенного компанией RTS с 13 по 16 августа 2020 года.

Депутат видит причину разочарования в экономических провалах власти. По его словам, экономические проблемы страны сопровождаются катастрофическим уменьшением численности населения.

«Наша страна — единственная из бывших республик СССР, которая не вышла на уровень экономики 1990 года», — констатировал Медведчук.

В Киеве назвали трех главных врагов Украины

Вместе с тем на Украине, как считает политик, идет масштабный процесс утечки мозгов и деградирует система образования и подготовки новых кадров. Это усугубляется еще многими разрушительными законами, которые на самом деле нужно отменить или радикально изменить, убежден глава политсовета партии ОПЗЖ.

При этом Медведчук считает, что Украина может победить своих врагов, но единственное, что ей необходимо сделать, — установление мира, кардинальное изменение экономического курса страны, пересмотр участия Киева в зоне свободной торговли с ЕС и Всемирной торговой организации, восстановление экономических отношений с Россией и странами СНГ.

«Именно такие решения могут спасти наших граждан от нищеты, заложить фундамент восстановления экономики, построения независимой и суверенной страны», — убежден украинский парламентарий.

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