Протестующие в Минске провоцируют силовиков

Москва, 23 августа. На митинге в Минске, который проходит в воскресенье на площади Независимости, протестующие провоцируют силовиков, сообщил корреспондент радиостанции «Говорит Москва».

Он рассказал, что на транспарантах видны флаги Украины, Казахстана и Польши, а также бело-красно-белые флаги. Сегодня, по информации РИА Новости, на площади Независимости собралось порядка 20 тысяч человек.

Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что «в целом обстановка спокойная, но есть некоторые проблемы». Речь идет о провокациях. По его словам, протестующие пытаются провоцировать силовиков лозунгами.

«Силовики никак не реагируют на эти провокации. Есть и другие провокации, когда люди пытаются подойти с детьми к представителям правопорядка. В один момент человек провез на велосипеде, видимо, судя по возрасту, своего внука прямо перед представителями силовых структур», — рассказал он.

По его словам, также есть информация о раздаче еды участникам протестной акции.

Напомним, акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. Победу на них одержал Александр Лукашенко. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что провел бы повторное голосование на месте белорусского коллеги. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с телеканалом «360» оценил это предложение, заметив, что все процессы должны происходить в рамках законодательства страны.