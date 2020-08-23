Лавров заявил, что на Тихановскую могут оказывать давление

Москва, 23 августа. На экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую могут оказывать давление, считает глава МИД России Сергей Лавров, комментируя политические заявления, которые она делает, находясь в Литве.

По мнению Лаврова, Тихановская и ее соратники заинтересованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии. Именно с этим, как считает министр, связано то, что она стала записывать политические видеообращения поэтому оппозиционерка постепенно начала делать политические заявления.

«Видимо, ей не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления, причем жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции», — подчеркнул он, выступая на форуме «Территория смыслов».

Лавров также обратил внимание, что заявления Тихановской звучат на английском, а не на белорусском или русском языке. В связи с этим глава МИД предположил, что главный адресат посланий Тихановской находится в «западном направлении».

«Возможно — я ничего не утверждаю — цель подобного хода — не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию», — отметил он.

Напомним, выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. Победу на них, по данным ЦИК, одержал действующий глава страны Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, Тихановская — 10,1%. После этого она уехала в Литву, где стала делать заявления о мирном трансфере власти в республике, призывать ЕС не признавать итогов выборов.

Ранее о том, что за Тихановской могут стоять «западные кукловоды», заявил российский сенатор Франц Клинцевич.