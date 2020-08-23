The Drive рассказал о гигантской российской авиабазе в Арктике

Москва, 23 августа. Американское издание The Drive опубликовало материал, посвященный российской военной базе, расположенной на Земле Франца-Иосифа. По мнению западных журналистов, этот опорный пункт позволяет Москве держать Арктику под контролем.

Ранее в распоряжении издания The Drive оказались эксклюзивные фотографии от компании Planet, на которых запечатлена российская авиабаза «Арктический трилистник». Журналисты пришли к выводу, что российские военнослужащие решили удлинить размещенную на острове взлетно-посадочную полосу на один километр, в результате чего ее общая длина достигла 3,5 километра. Теперь гигантский опорный пункт способен принимать даже самые крупные самолеты, имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил России.

Аэродром теперь сможет стать местом дислокации стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, здесь могут размещаться и противолодочные боевые машины Ту-142 и Ил-38. Также авторы допускают, что на острове будут развернуты перехватчики дальнего радиуса Миг-31.

The Drive отметил высокую важность данной авиабазы для России. Благодаря «Арктическому трилистнику» военные способны контролировать «небо и море на больших расстояниях», что необходимо в условиях борьбы Вашингтона и Москвы за превосходство в Арктике. В данном регионе сосредоточенно огромное количество полезных ископаемых, а также из-за глобального потепления проходящие поблизости торговые пути становятся все более и более желаемой добычей для держав.

Именно поэтому Россия продолжает укреплять свои позиции на северных рубежах. Там не только размещают самолеты, способные отразить атаку потенциального противника, но и технику для обнаружения угрозы. Как сообщалось ранее, четвертую РЛС «Резонанс» разместят в регионе уже в этом году.