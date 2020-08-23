Лавров заявил, что российские ракеты защитят страну от любых угроз

Москва, 23 августа. Новые виды вооружений, разрабатываемые в России, гарантируют безопасность страны от любых внешних угроз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Смею вас уверить, что те новые вооружения, о которых уже объявлено, и те новые вооружения, над которыми работают наши соответствующие конструкторские бюро, будут гарантированно обеспечивать неуязвимость территории нашей страны от угроз, которые будут вокруг нас создаваться», — подчеркнул он, выступая на форуме «Территория смыслов».

Министр отметил, что таких планов, к сожалению, немало. По мнению Лаврова, на сегодняшний день в мире есть только две страны, которые способны друг друга уничтожить — это Россия и США.

«Это ужасная логика, но именно отталкиваясь от этой логики в свое время начался процесс ограничения вооружений», — цитирует его газета «Известия».

В связи с этим он коснулся темы переговоров о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, Москва готова обсуждать с Вашингтоном новую ситуацию в сфере стратегической стабильности, но пока ситуация в достижении договоренностей не внушает оптимизма.