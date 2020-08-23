Эксперт объяснил, зачем Украина вмешивается во внутренние дела Белоруссии

Украина пытается вмешаться в дела Белоруссии, потому что считает республику «зоной своего влияния». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Вмешательство в дела Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал белорусскому лидеру Александру Лукашенко провести в республике повторные выборы. Более того, глава Украины выразил мнение, что сделать это надо в самые короткие сроки.

По мнению Зеленского, если Лукашенко уверен в себе и в выборе народа, то чтобы всех успокоить, необходимо провести повторные выборы.

«Я бы точно сказал: через месяц новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет», — подчеркнул президент Украины.

При этом Зеленский считает, новые выборы можно было бы провести под наблюдением международных наблюдателей и вообще всех, кого только возможно.

Все ради корпораций

Как отметил Владимир Соловейчик, украинская власть, включая и президента Зеленского, давно целенаправленно и очень настырно вмешивается во внутренние дела соседнего самостоятельного государства, считая, видимо, Белоруссию своей «зоной влияния». Но это не так.

«Белоруссия независима, ее граждане сами во всем разберутся и со всем справятся без советов со стороны гражданина Зеленского. Не является секретом, что действия соседей Белоруссии из числа стран — участниц агрессивного блока НАТО (Польша, Литва, Латвия) и примкнувшей к ним Украины направлены на то, чтобы поменять власть в республике. И все ради того, чтобы транснациональные корпорации (ТНК), интересы которых обслуживают правители как стран — участниц НАТО, так и их украинские лакеи, смогли захватить в ходе приватизации лакомые куски белорусской промышленности и сельскохозяйственных земель. Этому как раз препятствует Александр Лукашенко. Отсюда требования новых выборов, смещения Лукашенко с должности президента Республики Беларусь», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт напомнил, что в предвыборной программе домохозяйки Светланы Тихановской, которую сейчас поднимают на щит в натовских столицах, было прямо сказано о приватизации и «зоне свободной торговли», об открытии Белоруссии для ТНК, о вступлении ее в ВТО.

«ВТО — это главнейшее орудие капиталистической глобализации и важнейшего инструмента экспансии ТНК по всему миру. Поскольку президент Зеленский уже реализует все эти требования на Украине. Например, узаконивая частную собственность на землю и право ее купли-продажи, в том числе и для иностранцев. Поэтому совсем неудивительно, что он, действуя в интересах своих хозяев из ТНК, добивается подобного и в Белоруссии. Таков на деле классовый смысл заявлений и действий гражданина Зеленского, как и мадам Тихановской и стоящего за нею альянса националистов и либералов, выступающих под флагом белорусских полицаев и карателей, пособников Гитлера в годы Великой Отечественной войны», — добавил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, вмешательство во внутренние дела Белоруссии со стороны НАТО и их лакеев может оказать тем, кто заказывает эту музыку, дурную услугу. Оно покажет тем гражданам республики, кто еще сохранил трезвый ум, здравый смысл, совесть и историческую память.

В Белоруссии с 9 августа не прекращаются митинги. Поводом для массовых протестов послужили прошедшие президентские выборы, на которых с большим отрывом от конкурентов победил Лукашенко. Правоохранители задержали тысячи участников незаконных акций и завели ряд уголовных дел.