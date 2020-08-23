Трое боевиков нейтрализованы в ходе спецоперации в Ингушетии

Москва, 23 августа. Российские силовики нейтрализовали троих сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство»1 в селе Троицкое Сунженского района Республики Ингушетия. Во время операции ранения получили двое спецназовцев, сообщили в центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Накануне правоохранители получили информацию о том, что вооруженные бандиты скрываются в одном из частных домов в Троицком. Было принято решение о проведении контртеррористической операции. Отмечается, что бандитам было предложено сложить оружие и сдаться, однако те открыли стрельбу.

«В ходе перестрелки трое бандитов были нейтрализованы», — рассказали в НАК.

В ходе перестрелки двое российских спецназовцев были ранены. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Никто из гражданских во время спецоперации не пострадал.

Отмечается, что во время обысков у террористов был обнаружен целый арсенал оружия, а также взрывчатых устройств, готовых к применению.

1 Организация запрещена на территории РФ.