Лавров рассказал о попытках Запада «оторвать» страны СНГ от России

Солнечногорск, 23 августа. Действия Запада нацелены на то, чтобы «оторвать» страны бывшего Советского Союза от России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в воскресенье на форуме «Территория смыслов».

Речь идет о продвигаемой Европейским союзом программе «Восточное партнерство» для стран европейской части бывшего СССР и Закавказья, а также индивидуальных мероприятиях на постсоветском пространстве от Соединенных Штатов.

Лавров считает, что Запад пытается «внести раздрай» в отношения между Россией и ее соседями.

«Мы это все видим, видим как нас обвиняют чуть ли не в попытке воссоздать Советский Союз, хотя всего навсего мы хотим использовать те исторические преимущества, которые сохранились на нашем пространстве», — сказал глава дипломатического ведомства.

Российский дипломат добавил, что устраиваются «искусственные препоны», чтобы Евразийский экономический союза (ЕАЭС) обретал международную правосубъектность. Также, по словам главы МИД РФ, наблюдаются попытки воспрепятствовать сотрудничеству между ЕврАзЭс и ООН.