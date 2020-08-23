Белоруссия попросила Зеленского отстать со своими «заезженными советами»

Минск, 23 августа. Киеву следует сосредоточиться на решении проблем в своей стране, заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз в ответ на заявления президента Украины Владимира Зеленского.

«У руководства Украины еще много лет будет много внутренних вопросов поважнее, нежели раздавать советы соседям», — заметил дипломат в эфире Euronews.

По словам Глаза, Минску хотелось бы «ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать заезженные со всех сторон советы».

«Сейчас точно мы нуждаемся не в них», — подчеркнул спикер МИД.

Ранее Зеленский в интервью Euronews заявил, что главе Белоруссии Александру Лукашенко следует провести повторные выборы президента республики в ближайшее время, чтобы «успокоить всех». Помимо этого, он посоветовал пригласить на новые выборы всех возможных международных наблюдателей.