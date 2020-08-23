«Голодная» диета Утяшевой испугала поклонников

Москва, 23 августа. Бывшая гимнастка и супруга шоумена Павла Воли Ляйсан Утяшева поделилась секретом стройности. Новый пост спортсменка опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

«Лето — прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек», — написала Ляйсан Утяшева под снимком, на котором она запечатлена в купальнике на фоне скал.

Супруга резидента юмористического шоу Comedy Club призналась, что практикует интервальное голодание. Также Утяшева рассказала о рационе на завтрак, обед и ужин. Перед каждым приемом пищи она обязательно выпивает стакан воды, на завтрак предпочитает фрукты, ягоды, на обед — запеченную рыбу, креветки, морепродукты или филе курицы. Интересно, что на ужин Утяшева позволяет себе лишь стакан воды. Спать спортсменка ложится вместе с детьми не позже 23.00.

«Стараюсь не есть после 20.00 и засыпать с детьми в 23.00 (нет соблазна что-то подъесть). Сон — лучшее, что вы можете дать себе в отпуске (полная перезагрузка)», — пояснила супруга шоумена Павла Воли, подчеркнув, что три раза в неделю устраивает «инфодетокс» — не пользуется гаджетами и компьютером.

Фанаты всерьез обеспокоились за здоровье Ляйсан, изучив ее «голодную» диету. Они подсчитали, что в ее рационе наблюдается большой дефицит килокалорий. Получается, что звезда употребляет всего 500 килокалорий, хотя норма составляет порядка 1500.

«А жить на 500 калорий в сутки — нормально?» — цитирует «Утро.ру» фаната бывшей гимнастки. «В общем, основной продукт — это вода?» — с иронией спросил один из подписчиков Утяшевой. «Сколько раз в неделю или месяц такой рацион? Если все время, то ножки протянуть можно», — написал другой.

Ранее Ляйсан Утяшева порадовала поклонников фотографиями с отдыха на море. В своем она Утяшева опубликовала два снимка, сделанных на прибрежных скалах. Она позирует в черном закрытом купальнике. Бывшая гимнастка выбрала позу, подчеркивающую ее подтянутую фигуру.