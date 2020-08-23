Поветкина сравнили с Майком Тайсоном после боя за титул чемпиона

Москва, 23 августа. Российский боксер Александр Поветкин одержал победу в бою с британцем Диллианом Уайтом, завоевав титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе. После боя некоторые коллеги Поветкина по рингу сравнили боксера с легендарным американским бойцом Майком Тайсоном. Промоутер российского спортсмена Андрей Рябинский высказал свою точку зрения на этот счет.

Рябинский отметил, что соперник Поветкина недооценил стойкость и мастерство спортсмена. Он подчеркнул, что в его карьере была масса примеров, когда соперники преждевременно считали бой выигранным, но в последний момент оказывались поверженными.

«У Сани в этом бою были определенные огрехи, мы с ним поговорим на эту тему, но сильнейшим его достоинством является наличие такого несгибаемого сумасшедшего характера, а это очень важно для спортсмена такого уровня», — заявил промоутер.

Рябинский добавил, что после боя Поветкин чувствует себя нормально, он принимает поздравления и восстанавливается. Стоит отметить, что для победы боксеру пришлось дважды вставать из нокдауна во время боя. Одолеть противника Поветкину удалось благодаря блестяще проведенной контратаке в стиле молодого Майка Тайсона, передает Kp.ru.

«У Поветкина вообще очень много элементов, похожих на Тайсона. Знаете, это, может быть, связано с тем, что и тот и другой ростом маловаты для этого веса. Там сейчас гиганты под два метра ростом. У Саши рост 188, а Тайсон был еще ниже, порядка 180», — считает Рябинский.

Промоутер отметил, что следующий бой Поветкина скорее всего будет проходить в Великобритании, а не в США, как предполагалось ранее.

Ранее Константин Цзю, который внимательно следил за поединком Поветкина, оценил его тактику и профессионализм.