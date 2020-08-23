Оппозиция проводит протестную акции в центре Минска

Минск, 23 августа. Протестная акция под названием «Марш новой Белоруссии» началась в Минске в воскресенье. Сторонники оппозиции собираются на площади Независимости.

Как пишут «Известия», очередная несогласованная акция направлена против результатов президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. В центр города стягивается спецтехника.

При этом в некоторых районах Минска проходят акции в поддержку главы государства. В микрорайоне Новая Боровая активисты собрались с флагами Белоруссии и соответствующими лозунгами на баннерах.

В ГУВД Мингорисполкома указали, что призывы принять участие в незаконной акции нацелены на расшатывание ситуации в стране. В ведомстве предупредили белорусов о готовящихся провокациях.

Протестные акции начались 9 августа, когда в стране прошли выборы главы государства, напомнил ForPost. Президент Белоруссии уверен, что в беспорядках заинтересованы структуры извне.