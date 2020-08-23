Лавров рассказал, что за люди состоят в Координационном совете Белоруссии

Москва, 23 августа. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что у Москвы есть вопросы к формированию так называемого Координационного совета в Белоруссии.

Министр в ходе выступления на форуме «Территория смыслов» пояснил, что вопросы вызваны необходимостью дать независимую оценку данному политическому образованию.

Он обратил внимание, что в него входят не только те, кто выступает против Союзного государства РФ и Белоруссии. В составе есть и личности, которые узнали из соцсетей о своем членстве в нем, сообщает RT.

Лавров также обратил внимание, что некоторые представители белоруской оппозиции покинули страну, но продолжают пытаться влиять на ситуацию. Они хотят крови, провокаций силовиков, которые сейчас не трогают мирные демонстрации.

Напомним, что протесты в Белоруссии вспыхнули сразу после президентских выборов 9 августа. Победу с результатом более 80% одержал Александр Лукашенко. Его основной соперник Светлана Тихановская смогла набрать чуть больше 10%. Забастовки начались даже на предприятиях, сообщает Утро.ру