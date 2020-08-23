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Лавров считает, что Запад хочет расчертить Белоруссию по своим лекалам

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Лавров считает, что Запад хочет расчертить Белоруссию по своим лекалам

Солнечногорск, 23 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии, где после президентских выборов вспыхнули протестные акции. Глава дипломатического ведомства сделал заявление на форуме «Территория смыслов».

Лавров считает, что Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам. Он, говоря о действиях Запада, напомнил о событиях на Украине, начиная с выборов в 2004 году и заканчивая 2014 годом.

«Недоговороспособность наших западных партнеров — это достаточно серьезный факт, который мы вынуждены принимать во внимание, и не только мы. И сейчас, когда пытаются по своим лекалам еще и Белоруссию расчертить и предлагают при этом свое посредничество», — сказал глава российского МИД.

Лавров считает, что Запад хочет расчертить Белоруссию по своим лекалам

Белорусы, подчеркнул дипломат, сами решат, как им выходить из сложившейся ситуации. При этом, по мнению Лаврова, обстановка в республике нормализуется.

«Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Протестные акции начались в Белоруссии после выборов главы государства 9 августа, напомнил ForPost. Как пишет «Утро.ру», на выборах уверенную победу одержал Александр Лукашенко, который заручился поддержкой более 80% избирателей. Президент считает, что в беспорядках, которые охватили всю страну, заинтересованы внешние силы.

Источник: ТАСС
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