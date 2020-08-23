Лавров считает, что Запад хочет расчертить Белоруссию по своим лекалам

Солнечногорск, 23 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии, где после президентских выборов вспыхнули протестные акции. Глава дипломатического ведомства сделал заявление на форуме «Территория смыслов».

Лавров считает, что Запад предлагает расчертить Белоруссию по своим лекалам. Он, говоря о действиях Запада, напомнил о событиях на Украине, начиная с выборов в 2004 году и заканчивая 2014 годом.

«Недоговороспособность наших западных партнеров — это достаточно серьезный факт, который мы вынуждены принимать во внимание, и не только мы. И сейчас, когда пытаются по своим лекалам еще и Белоруссию расчертить и предлагают при этом свое посредничество», — сказал глава российского МИД.

Белорусы, подчеркнул дипломат, сами решат, как им выходить из сложившейся ситуации. При этом, по мнению Лаврова, обстановка в республике нормализуется.

«Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Белоруссии, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

Протестные акции начались в Белоруссии после выборов главы государства 9 августа, напомнил ForPost. Как пишет «Утро.ру», на выборах уверенную победу одержал Александр Лукашенко, который заручился поддержкой более 80% избирателей. Президент считает, что в беспорядках, которые охватили всю страну, заинтересованы внешние силы.