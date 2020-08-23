США покидают базу Эт-Таджи в Ираке

Вашингтон, 23 августа. После еженедельных ракетных обстрелов США перебрасывают войска с базы Эт-Таджи, пишет The Jerusalem Post.

В ходе церемонии передачи базы генерал-майор Кеннет П. Экман и бригадный генерал Салах Абдулла пожали руки.

«Это исторический день», — отметил Экман.

????At Camp Taji, @CJTFOIR leaders transferred $347 million of property & equipment to Iraqi Security Forces. Due to @modmiliq success against ISIS, this site handover was long-planned and fully coordinated w/ the @IraqiGovt. ???????? pic.twitter.com/KncEpbE0Un — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) August 23, 2020

В течение шести лет Эт-Таджи была ключевой базой для американцев и других стран – союзников так называемой западной коалиции во главе с США.

По данным телеканала Al Hadath, американцы передали местным войскам находящиеся на базе объекты и оборудование. Их стоимость стоимость составляет порядка 347 млн долларов.

JPost отмечает, что передача базы является поворотным моментом в истории присутствия Штатов и американских партнеров в Ираке. Остается посмотреть, что американцы будут делать с оставшейся базой в Айн-аль-Асаде, а также с базой Union III в Багдаде и объектом рядом с аэропортом.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Кадими заявил, что американские войска сократили свое присутствие в этой стране.

«Мы закончим эти бесконечные войны, нелепые бесконечные войны. Это было худшее решение в истории нашей страны», — сказал Трамп.

Отметим, что это произошло на фоне требований проиранских группировок, чтобы США покинули Ирак. Из-за авантюризма Штатов, жертвами которого стали невинные жители Ближнего Востока, страны региона стремятся к избавлению от опасного присутствия США.

Лозунг «янки гоу хоум» возродили и наполнили новым смыслом убийство иранского генерала Касема Сулеймани и сбитый украинский «Боинг» (вина за который, хоть и косвенно, но тоже лежит на США). Достаточно вспомнить только эти события, чтобы убедиться в том, что Вашингтон несет хаос в регион и полностью ответственен за невинные жертвы.

В связи с этим совершенно неудивительно, что Ирак и его соседи призывают США как можно скорее уйти с Ближнего Востока. По мнению председателя межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ, политолога Сергея Маркова, в Ираке США полностью провалились и уже давно не знают, зачем они там находятся.