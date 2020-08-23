Самолет-ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет после модернизации

Москва, 23 августа. Самолет-ракетоносец Ту-95МСМ после масштабной модернизации совершил первый полет на аэродроме Таганрога. Гендиректор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь доложил об этом министру обороны Сергею Шойгу.

По словам руководителя корпорации, длительность полета составила чуть более двух с половиной часов, высота — девять километров. Слюсарь подчеркнул, что все системы работали исправно, испытания прошли в штатном режиме.

Комментируя саму модель ракетоносца, гендиректор подчеркнул, что у нее доработанные двигатели и вины. Самолет оснащен передовым вооружением и современным бортовым электронным оборудованием, включая пилотажно-навигационное и радиолокационное. Слюсарь подчеркнул, что боевые возможности Ту-95МСМ после модернизации увеличились в два раза.

По мнению главы корпорации, аналогичным образом последует и дальнейшая модернизация парка стратегических ракетоносцев.

Стоит напомнить, что о характеристиках обновленных самолетов уже наслышаны за океаном. Ведущее американское издание The National Interest подчеркивало, что теперь американским военным стоит ожидать новейшие российские ракетоносцы у своих границ. Авторы материала обращали внимание, что дальность полета обновленного самолета будет зависеть только от экипажа.