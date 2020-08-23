Горбань в красном бикини взбудоражила поклонников

Москва, 23 августа. Популярная актриса Мария Горбань поразила поклонников точеной фигурой. Она опубликовала снимок с отдыха в своем профиле в Instagram.

Звезда сериала «Кухня» сейчас отдыхает вместе с семьей в Турции. Девушка восторженно рассказывает поклонникам о своем отпуске, публикуя фотографии и видео в социальной сети. На одном из последних кадров Горбань в красном бикини и соломенной шляпе сидит на шезлонге у бассейна. Актриса выбрала позу, которая подчеркнула все достоинства ее фигуры — стальной пресс, длинные и худые ноги.

Поклонники оценили жизнерадостную актрису, выселяющуюся у бассейна отеля. Они пришли в восторг не только от внешнего вида звезды, но и переданной актрисой атмосферы.

«Вы просто нереальная! Внешность это понятно , что огонь, Но какая вы в душе — просто огнище! Таких людей осталось, к сожалению, слишком мало!» — написала totty_nor.

«Мария, вы такая красотка! Фигура бомба, а животик мечта. Смотрю на вас и думаю, почему я не актриса», — восхитилась Марией k_kristina_e.

«Бомба! Обожаю вас», — призналась olla_morozova.

Звезду зачастую называют «женой Нагиева». Ранее Горбань развеяла слухи, подчеркнув, что с Дмитрием ее связывают только рабочие отношения. Актриса часто играет на экране супругу героя Нагиева, и некоторые почитатели ее таланта искренне верят, что между Горбань и Нагиевым есть романтическая связь. Мария рассказала, что некоторые, когда ее узнают, говорят: «Смотри, это же баба Нагиева!»