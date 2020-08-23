Миронова после рождения сына откровенно рассказала о зависимости

Москва, 23 августа. Российская актриса Мария Миронова откровенно рассказала, почему резко похудела после рождения сына Федора. Историей знаменитость поделилась в своем профиле в Instagram.

Артистке за последние месяцы удалось скинуть лишний вес, что заметили ее многочисленные поклонники и начали интересоваться, к какому же секрету похудения прибегла Мария. Однако актриса не спешит рассказывать свои тайны и даже откровенно признается, что у нее появилась новая зависимость — сладкое.

Миронова подчеркнула, что за месяцы самоизоляции из-за пандемии с ней «произошли странные метаморфозы».

«Никогда не любила сладкое, просто искренне не любила, теперь все иначе», — разоткровенничалась Мария Миронова.

Она также отметила, что «в течение трех месяцев всеобщего сидения дома» количество проданных сладостей увеличилось в два раза. Актриса Алика Смехова оставила комментарий под публикацией коллеги.

«Организм требует гормон счастья — серотонин, особенно в условиях пандемии», — объяснила она.

Мария Миронова родила сына в Греции в сентябре прошлого года, напоминает «Утро.ру».