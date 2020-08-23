Тимошенко в тяжелом состоянии госпитализирована с коронавирусом

Киев, 23 августа. Депутат Верховной рады Украины и партийный лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко действительно заболела коронавирусом. Информацию об этом опубликовала в Facebook ее пресс-секретарь Марина Сорока.

По словам представителя Тимошенко, в настоящее время парламентарий госпитализирована, врачи помогают бороться с инфекцией. У нее температура около 39 градусов, состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что помимо Тимошенко, заболели ее дочь Евгения с супругом Артуром Чечеткиным. Недавно инфекцией переболела жена президента Украины Владимира Зеленского — Елена. Она удивилась факту своего заражения, подчеркнув, что строго соблюдала меры предосторожности.