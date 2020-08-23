Доктор Мясников развеял миф о полезности грибов

Москва, 23 августа. Российский телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что лесные грибы на самом деле не приносят никакой пользы человеческому организму. По словам эксперта, в «лесном мясе» содержится крайне небольшое количество нужных человеку элементов.

В России поиск лесных грибов и их употребление почти возведены в культ. Европейцы и американцы тоже употребляют в пищу грибы, но это в основном выращенные в специальных условиях шампиньоны, а не подберезовики или грузди.

Как отметил доктор Мясников, в лесных грибах очень немного белка, всего 3%, который, к тому же, смешан с хитином. Хитин — это материал, из которого состоит экзоскелет насекомых. Этот компонент ухудшает пищеварению человека. Грибы могут вызвать расстройство желудка у детей.

Специалист также обратил внимание на тот факт, что способ приготовления окончательно убивает всякую пользу лесных грибов. Если бы подосиновики и лисички просто варились, то это было бы просто не очень калорийное блюдо. Однако жареные грибы впитывают в себя масло и соль, что также не приводит ни к чему хорошему. По словам Мясникова, грибы могут быть безумно вкусными, однако они точно не полезны.

«Поедая жареные грибы, я получил ноль полезных элементов. Нельзя быть рабом еды!» — заявил эксперт.

Не стоит забывать, что от питания зависит правильное функционирование организма, поэтому подходить к этому процессу нужно с большой ответственностью. Стоит следить за своими вкусовыми предпочтениями. Как сообщалось ранее, именно резкое изменение предпочтений в еде может стать предвестником рака.