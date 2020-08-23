Психолог рассказала, как подготовить ребенка к школе в эпоху пандемии

Скоро начинается новый учебный год. И несмотря на противоречивые слухи, которые сменяют друг друга каждый день — родители в России покупают детям школьную форму и учебники. Люди надеются на возвращение к обычной школьной жизни в режиме «офлайн». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала практикующий психолог, член Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ) Светлана Богданчик.

Информационный рупор

По словам психолога, карантин и информация, связанная с изоляцией, могут быть для детей источниками страха. Чтобы успокоить ребенка, по мнению специалиста, необходимо не просто транслировать эмоциональную стабильность, но и для себя составить объективную картину происходящего.

«Разговаривая с детьми о пандемии, необходимо напоминать о достоверных способах снизить риск заражения, в том числе о тщательном мытье рук и закреплении привычки не трогать лицо. Не стоит надеяться, что ребенок найдет сам нужную информацию в Интернете. Возможно, у него еще не сформированы необходимые навыки критического мышления, поэтому вы должны быть рупором достоверной информации», — пояснила Светлана Богданчик.

По словам психолога, честность и компетентность — это лучшая стратегия коммуникации. Специалист советует прислушаться к словам ребенка и не обесценивать его чувства.

«Обсуждайте с ребенком все, что его волнует и тревожит, выражая уверенность, что вы его поддержите. Снижает уровень тревоги у ребенка адекватный разбор происходящего с учетом вашего жизненного опыта. К тому же это повод научить детей критически относиться к информационному цунами и прокачать навык медиаграмотности», — считает Светлана Богданчик.

Репетиция похода в школу

Психолог рекомендует отрепетировать дома заранее стратегию поведения ребенка в школе, по дороге и после школы дома. Как надевать маску, когда и как мыть руки, последовательность гигиены при вхождении домой.

«Объясните ребенку, что гибкость — это необходимый навык современного человека. И вы сможете подстроиться под необходимые адекватные требования времени. Надо сказать, что приближение учебного года вызывало эмоциональное напряжение у родителей и детей и в более стабильные времена, так как вернуть ранние подъемы после длительных каникул и сдвинутого режима достаточно сложно. Не забывайте, что на время подъема влияет общая продолжительность сна. Проследите, чтобы ребенок начинал ложиться спать не позже 22.00 заранее, не дожидаясь 1 сентября», — рекомендует психолог.

Используя карантинные навыки онлайн-покупок, психолог советует вместе с ребенком выбрать в Интернете канцелярские товары, советуйтесь с ним по поводу школьной формы и портфеля. Это позволит внести приятные ноты, связанные с учебным годом.

«Проговаривайте с ребенком школьные цели и способы их достижения. Обсуждайте ценность школьных предметов для развития и поступления в ВУЗ. Можно выделить немного времени для совместного ознакомления с новыми учебниками — это позволит настроиться на учебный год, и, возможно, внесет элементы интереса и азарта. Проговорите с ребенком зону его ответственности, касающуюся распределения учебы и развлечений. Внесение структуры в учебный процесс снижает тревожность. На это же направлено составление списков необходимых вещей, которые надо приготовить к школе», — добавила Светлана Богданчик.

Психолог выразила надежду, что гибкость, критическое мышление, структурированность и оптимизм позволят всем настроиться на рабочий лад и влиться в школьный процесс.

Ранее коуч-терапевт Ольга Матвеева рассказала, как семьям проработать свои страхи перед появлением ребенка. Через призму родительских нарушений дети получают различные ограничения и установки, мешающие им жить полноценно и счастливо.