Бондарев отметил главную особенность форума «Армия-2020»

Москва, 23 августа. Форум «Армия-2020» собрал лучшее, что производит отечественный оборонно-промышленный комплекс. Об этом Федеральному агентству новостей заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Форум «Армия-2020» собрал лучшее, что производит российский оборонно-промышленный комплекс. Очень рад, что каждый год проводится этот форум, что обязательно показывают новые разработки и достижения», — сказал он.

По мнению парламентария, очень важно, что в этом году несмотря на проблемы, связанные с коронавирусом, Минпромторг и Минобороны России нашли возможность продемонстрировать посетителям форума достижения отечественного военно-промышленного комплекса.

Отметим, что 23 августа состоялось открытие Международного военно-технического форума «Армия», который в 2020 году проходит уже в шестой раз. В этом году он впервые пройдет одновременно с Армейскими международными играми.

В Армейских международных играх принимают участие 156 команд из 32 стран, представляющих Европу, Азию и Африку.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в этом году форум «Армия-2020» станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны.

Ежегодное масштабное событие в мире военной техники проходит в парке «Патриот». Традиционно выставка «Армия-2020» представляет последние новинки в военной промышленности.