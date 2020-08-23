Валерия отреагировала на скандалы с участием Иосифа Пригожина

Москва, 23 августа. Популярная российская певица Валерия прокомментировала публичные конфликты супруга, продюсера Иосифа Пригожина с коллегами. Она отметила, что, бывает, не всегда согласна с мужем.

Пригожин нередко становится участником скандалов — у артиста были споры и с лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым, и с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Звезды отечественного шоу-бизнеса зачастую выводят скандальные истории на новый уровень, разбавляя их громкими оскорбительными заявлениями.

Валерия, комментируя конфликтные ситуации с участием супруга, призналась, что ее точка зрения «очень часто расходится с точкой зрения Иосифа». Артистка считает, что у них разная форма выражения своих взглядов.

По словам звезды, Пригожин — вспыльчивый, взрывной, эмоциональный человек и порой может ответить своим оппонентам очень жестко.

«Его легко задеть. В публичном пространстве я всегда поддерживаю мужа, но далеко не всегда согласна с формой выражения его эмоций», — сказала Валерия в интервью «НьюИнформ».

Валерия и Иосиф Пригожин вместе с 2004 года. Секрет долгих и гармоничных отношений кроется, как считает певица, в общих жизненных ценностях, во взаимном уважении и взаимопонимании. При этом знаменитость отметила, что в их семье так же, как и у всех, бывают ссоры, но они всегда находят точки соприкосновения.