ВОЗ оценила вероятность второй волны коронавируса

Женева, 23 августа. Всемирная организация здравоохранения озвучила новый прогноз по второй волне коронавируса. Помощник главы ВОЗ Раньери Гуэрра убежден, что если COVID-19 вернется, медики будут готовы к этому, и большого количества тяжелых больных можно будет избежать.

«Вторая волна? Не факт, что она придет, и в любом случае мы можем ее избежать. Сегодня у нас есть все инструменты для этого», — подчеркнул он в беседе с газетой Corriere della Sera.

Гуэрра подчеркнул, что возможное увеличение заражений новой коронавирусной инфекцией было предусмотрено.

«Рост числа тяжелобольных также можно предотвратить, потому что мы научились делать это, к сожалению, после болезненного опыта», — добавил чиновник.

По мнению Гуэрры, очень важно обращать внимание на бессимптомные случаи COVID-19, ни в коем случае не игнорировать их.

«Мы убеждены, что даже очень легкая симптоматика может нанести видимый ущерб здоровью в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — отметил специалист.

Он обратил внимание, что без наблюдения не должны оставаться и такие, казалось бы, банальные симптомы, которые обычно появляются при простуде.

Ранее телеканал 360 сообщал о том, что в ВОЗ затрудняются пока дать точный прогноз по второй волне COVID-19. Но в одном в организации уверены точно — даже если вторая волна будет, ее нужно будет преодолеть без введения карантина.