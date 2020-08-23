Голос Мордора: Цена чешской принципиальности измеряется в кнедликах

Чехи — очень принципиальный и гордый народ. Они хорошо помнят свою историю и тщательно ее оберегают. Но принципиальность и гордость какие-то очень избранные, с большими странностями.

Вот, к примеру, 21 августа все чехи объявили бойкот мороженому, произведенному в России. Никто его не покупает и не ест. Пишут это даже на бордах у кафе и плакатах, которые клеят на стены домов. А все от того, что прекрасно помнят, как в 1968 году в этот день СССР вторгся в Чехословакию. Конечно, страшное преступление. Особенно на фоне других событий, происходивших в мире в то время. Например, на фоне войны во Вьетнаме, но это, как принято сейчас говорить, «другое». Советский Союз в 1968 году силой удержал Чехословакию в зоне своего влияния. Можно долго спорить, было это оправданно или нет, речь сейчас не об этом. Да, были погибшие, но, пусть это и прозвучит несколько цинично, их количество было небольшим. Да и далеко не все чехи тогда были рады тем переменам, что готовили им архитекторы цветной революции. В общем, история очень неоднозначная и, наверное, сильно раздутая. Даже не наверное, а точно. Но принципиальность чехов просто запредельная. Вот никак не могут забыть и простить. Несколько дней 1968 года перечеркнули все доброе, что было в истории взаимоотношений двух стран. Чехи готовы даже начать войну с памятниками, так как видят в каждом памятнике солдату в форме красноармейца злобного оккупанта.

Но есть и другие даты в чешской истории. Например, 14 и 15 марта, дни, когда в 1939 году личным указом Гитлера были созданы протектораты Богемия и Моравия. Чехия, по сути, перестала существовать. Оккупация страны нацистским режимом длилась несколько долгих лет. Но — о чудо! 14 и 15 марта не являются для чехов какими-то особо траурными датами. По крайней мере, в эти дни они спокойно себе раскатывают на немецких автомобилях и покупают в магазинах немецкие товары. Никакого бойкота не объявляя. Конечно, это можно объяснить тем, что нельзя сравнить все те материальные блага жизни, которые получены от немцев, с русским мороженым, но тогда получается, что принципиальность чехов заканчивается там, где начинается желудок. И во многом так оно и есть.

Кстати, Чехию освободила от нацистов Красная армия. Ценой многих жизней. Сейчас напоминать об этом надо обязательно, так как принципиальные чехи в последнее время постоянно стремятся втюхать всему миру, что Чехию освободили то ли американцы, то ли вообще предатели власовцы. А еще некоторые особо упоротые любители кнедликов заявляют о том, что чехи освободились сами, в результате Пражского восстания. А Красная армия так, мимо проходила. И разумеется, сразу оккупировала Чехию и приписала себе ее освобождение. Ладно, но есть и немного другая история. Она гласит, что все годы гитлеровской оккупации почти вся Чехия добросовестно ковала фюреру щит и меч, причем превосходного чешского качества. Оружие, бронеавтомобили, патроны и снаряды — все для фронта, все для победы. Да, было и сопротивление, был саботаж, но в масштабах «трудового подвига во имя рейха» всей Чехии эти явления были практически ничтожными. А самый главный акт чешского сопротивления — восстание против почти добитых гитлеровцев в самые последние дни Второй мировой войны в Европе.

Наверное, русские сделали чехам гораздо больше зла, чем немцы. И русское мороженое, оно просто какой-то символ кровавой советской оккупации. Не то что какие-нибудь там баварские колбаски, хорошо идущие к пилзнеру. В конце концов, у трудолюбивых чешских рабочих во время нацистской оккупации ведь не было проблем с этим самым пилзнером после честно отработанной смены в цехах заводов. А вот советскую оккупацию 1968 года не забудем, не простим.

Вот такая она, чешская принципиальность. С тяжелым и гниловатым запашком русофобии и классической обывательщиной. Надо признать, смесь гремучая. А впрочем, не важно. Лишь бы всегда было вдоволь пилзнера и кнедликов.