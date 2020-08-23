Мантуров назвал сроки принятия на вооружение танка Т-14 «Армата»

Москва, 23 августа. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» будет принят на вооружение в конце 2020-начале 2021 года.

Глава ведомства подчеркнул, что после прохождения необходимых испытаний министерство обороны как можно быстрее примет танк на вооружение. Он добавил, что роль в сроках будут играть итоги тестирования.

По словам министра, танк очень интересует иностранных партнеров России. Заявок на экспорт новинки уже много. Заказчики следят за тестированием боевой машины и надеются на скорое окончание испытаний.