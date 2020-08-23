Минобороны Белоруссии пригрозило нарушителям порядка у мемориалов армией

Минск, 23 августа. В Минобороны Белоруссии предупредили, что люди, нарушающие порядок у мемориальных объектов Великой Отечественной войны, будут иметь дело с армией.

Министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что «сегодня организуются акции в этих священных местах", а этого допустить нельзя. Он обратил особое внимание на то, что для белорусов мемориалы и памятники Великой Отечественной войны всегда были и остаются священными местами.

Белорусское военное ведомство объявило, что берет под охрану памятники и мемориалы погибшим во время войны.

«Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей — сегодня организуются акции в этих священных местах. мы этого допустить не можем!» — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

В ведомстве также предупредили, что в случае нарушения порядка и спокойствия у этих объектов в дело вмешается не милиция, а армия.

После выборов президента 9 августа в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты. Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН оценил деятельность белорусских спецслужб на этих акциях.