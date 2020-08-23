Милиция Минска предупредила о готовящихся провокациях на акции протеста

Минск, 23 августа. На несанкционированных акциях протеста в Минске готовятся провокации, заявили в ГУВД Мингорисполкома.

«В Интернете распространяется информация с призывами сегодня принять участие в незаконных уличных акциях. Их цель очевидна — расшатать ситуацию и внести разлад в общество»,— заявил глава ведомства Иван Кубраков.

По его словам, организаторы этих провокаций используют людей как расходный материал.

«Мы располагаем информацией о готовящихся провокациях. Будьте благоразумны и сдержаны, остановите от необдуманных поступков и своих детей», — призвал Кубраков.

Напомним, несанкционированные массовые акции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента. Победу на них одержал действующий лидер страны Александр Лукашенко. По данным ЦИК, его поддержали 80,1% избирателей. Его основной оппонент на выборах Светлана Тихановская уехала в Литву.

По словам Лукашенко, беспорядки в республике организуют США, а «европейцы им подыгрывают».