Россия резко увеличила поставки растительного масла в Индию

Москва, 23 августа. Торговый представитель России в Индии Александр Рыбас отметил рост за полгода объема экспортных поставок отечественного растительного масла в это азиатское государство.

Он обратил внимание, что несмотря на снижение объемов торговли из-за пандемии коронавируса, экспорт масла увеличился в 7,5 раза. Сумма поставок составила 210 млн долларов.

Рыбас также отметил, что в Индию начался экспорт соевого масла. Кроме того, зафиксирована положительная динамика в экспорте азотных удобрений, трубной продукции.

Россия стала закупать больше риса и арахиса у своего азиатского партнера.

Согласно статистике ФТС, за полгода двусторонний товарооборот упал на 21%, сейчас он составляет 4 млрд долларов.