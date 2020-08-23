Фанаты Бузовой объясняют ее успех помощью Дьявола

Москва, 23 августа. Телеведущая и певица Ольга Бузова может быть связана с темными силами, даже с самим Дьяволом. Такое мнение распространено среди ее некоторых поклонников, которые проанализировали ее успехи.

Сторонники версии о помощи потусторонних сил отмечают, что она добилась больших высот в карьере и творчестве, однако все это маловероятно получить только благодаря высокому уровню трудолюбия и упорства.

Фанаты считают, что успеха могло и не быть без заключения сделки с Дьяволом. Особо наблюдательные подчеркивали, что даже на выступлениях знаменитость пользуется знаками и символикой темных сил. В качестве примера они привели тот факт, что Бузова на одном из роликов очерчивала треугольник через левое плечо. Затем она замирала на короткий промежуток времени.

Другие с иронией восприняли этот случай, подчеркнув, что теледива не умеет креститься, вот и пошла к Дьяволу. На самом деле, потусторонние силы она «привлекала». Однако видео, которое она демонстрировала, было снято во время шоу «Форт Боярд», но никак не было реальным магическим ритуалом на удачу.

Напомним, что в июне Бузова опубликовала пост, которым заинтриговала поклонников. Теледива написала, что самые интересные вещи с ней происходят всегда неожиданно, пишет «Подмосковье сегодня».