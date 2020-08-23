Иран раскрыл, о чем говорил экипаж сбитого украинского Boeing после взрыва

Тегеран, 23 августа. Экипаж украинского Boeing, который сбили по ошибке над Ираном в январе этого года, до последнего контролировал самолет. Об этом заявили власти Ирана, раскрыв часть данных с черных ящиков пассажирского лайнера.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане сообщил, что бортовые самописцы фиксировали разговоры экипажа украинского самолета еще некоторое время после взрыва. Судя по полученным данным двигатели Boeing после попадания первой ракеты продолжали работать.

«Речевой самописец записывал еще 19 секунд после взрыва первой ракеты», — сказал Зангане.

Через 25 секунд самолет достигла вторая ракета, уточнил он.

Напомним, жертвами авиакатастрофы в Тегеране 8 января стали 176 человек. Власти Ирана признали, что пассажирский самолет компании «Международные авиалинии Украины» поразила иранская система ПВО, ошибочно приняв Boeing за крылатую ракету. Позже в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что поразивший самолет комплекс ПВО был неправильно настроен.

В конце июля официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран согласен выплатить компенсации после авиакатастрофы. При этом он уточнил, что этот процесс займет много времени.