Концертный директор объяснил «исчезновение» Татьяны Овсиенко

Москва, 23 августа. Исчезновение звезды 90-х Татьяны Овсиенко обеспокоило поклонников певцы. Фанаты обратили внимание, что артистка давно не выходит в свет, а последний ее пост в Instagram был сделан 25 июня.

На фоне внезапной смерти Валентины Легкоступовой пользователи заподозрили самое худшее. Их тревоги развеял концертный директор Овсиенко. В беседе с Nation News Вячеслав рассказал, что с артисткой все в порядке. Она просто уехала в отпуск в Крым.

«С ней все нормально, она просто не ведет социальные сети», — сообщил собеседник NN.

По его словам, через неделю Татьяна будет участвовать в съемках 75-летия Ларисы Рубальской, «и пока все».

В мае фанаты Овсиенко огорчились из-за ее фото с Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. Снимок появился в сторис в Instagram Салтыковой. В комментариях юзеры признались, что не узнали Овсиенко.

По их мнению, на фоне подруг она выглядит «постаревшей и поплывшей». Некоторые стали винить в столь разительных изменениях пластических хирургов, которые сделали Овсиенко неудачную подтяжку лица. Кто-то предположил, что артистка так выглядит из-за излишнего увлечения спиртными напитками.