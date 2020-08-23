Россия до конца года выйдет на производство 1,5-2 млн доз вакцины от COVID-19

Москва, 23 августа. Россия до конца 2020 года будет ежемесячно выпускать 1,5-2 млн доз вакцин от коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По словам министра, постепенно совокупный объем производства препарата достигнет 6 млн доз в месяц.

«Уже в этом месяце будет наработка около 30 тыс. вакцин — до конца августа. И с сентября, с учетом подключения обозначенных предприятий, мы будем кратно наращивать объемы», — рассказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Мантуров обратил внимание, что РФ получает заявки о поставках вакцины в другие страны.

«Кто-то готов и сегодня, но мы в первую очередь должны обеспечить внутренние задачи», — подчеркнул глава Минпромторга.

Напомним, российская вакцина от COVID-19 стала первой зарегистрированной в мире. О процессе регистрации 11 августа объявил президент РФ Владимир Путин.