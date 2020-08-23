Составлен список российских звезд-«чемпионов» по разводам

Москва, 23 августа. После пандемии коронавируса достаточное количество россиян подали на развод. Это заметно и по отечественным звездам, сферу шоу-бизнеса недавно также потрясли несколько громких расставаний. В связи с этим был составлен список российских «чемпионов» по разводам.

Недавно заявили о прекращении отношений актер Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Через развод также пришлось пройти певице Полине Гагариной и ее экс-супругу Дмитрию Исхакову. Однако на российском небосклоне есть звезды, которых разрывом официальных отношений точно не удивить – многие знаменитости меняют спутников жизни, как перчатки.

Так, известная российская певица Лолита Милявская успела сменить пятерых мужей. Еще в студенчестве она вышла замуж за Александра Беляева, затем вступила в фиктивный брак с Виталием Милявским. Двенадцать лет звезда прожила с Александром Цекало, однако распались и эти отношения. В списке мужей Лолиты также значатся Александр Зарубин и Дмитрий Иванов.

Далее в списке идет телеведущий Александр Гордон. На данный момент идет бракоразводный процесс между знаменитостью и 26-летней девушкой Нозанин Абдулвасиевой. Однако до нее Гордон связывал себя узами брака с Марией Вердниковой, Екатериной Гордон и Ноной Щипиловой.

Через четыре развода пришлось пройти и Евгению Петросяну. На данный момент юмористу уже 74 года, но недавно он женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Сложно предугадать, сколько продлятся эти отношения.

Актриса Екатерина Климова рассталась уже с тремя мужьями. Звезда шла под венец с Ильей Хорошиловым, Игорем Петренко и Гелой Месхи, однако раз за разом отношения рушились.

В списке любящих перемены звезд нашлось место и для юмориста Гарика Харламова. Два года он прожил со Светланой Светиковой, однако пара так и не расписалась из-за позиции родителей девушки. После расставания с гражданской супругой Харламов сделал предложение Юлии Лещенко, однако затем сменил ее на Кристину Асмус. Как известно, пара разошлась этим летом.

Однако вполне возможно, что юморист не собирается останавливаться на достигнутом. Как сообщалось ранее, Харламов шокировал подписчиков фотографиями своих детей не от Асмус.