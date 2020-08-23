Четвертую РЛС «Резонанс» развернут в Арктике в 2020 году

Москва, 23 августа. Четвертую радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения гиперзвуковых целей планируют развернуть на территории Арктики не позднее декабря. Об этом сообщил генеральный директор НИЦ «Резонанс» Иван Назаренко.

По его словам, РЛС «Резонанс» будет расположена в районе поселка Гремиха. Он пояснил, что станция уже передана Министерству обороны РФ. В настоящее время она находится в стадии развертывания в Гремихе, добавил Иван Назаренко.

«Согласно имеющимся планам, радар будет развернут не позднее декабря, возможно, уже в ноябре», — уточнил гендиректор НИЦ «Резонанс».

Как заметил Иван Назаренко, все расчеты для эксплуатации РЛС были подготовлены заранее. Он напомнил, что первая и вторая станции этого типа в течение нескольких лет несут боевое дежурство в районах населенных пунктов Шойна и Индига.

Доктор военных наук, председатель Союза Геополитиков, обозреватель «Военно-промышленного Курьера» Константин Сивков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил увеличение численности новых РЛС в Арктике. По его словам, это может быть связано с защитой от возможного ядерного удара со стороны США.