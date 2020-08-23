Россия и Турция заключили соглашение на поставку второго полка С-400

Москва, 23 августа. Москва и Анкара подписали соглашение о поставке турецкой стороне второго полка систем ПВО С-400. По словам главы Рособоронэкспорта Александра Михеева, ведутся переговоры касательно порядка финансового обеспечения контракта.

Руководитель секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подчеркнул, что данные контракт стал следствием принципиального согласия Москвы и Анкары.

Стоит отметить, что это событие крайне огорчило США. Американцы пытались давить на Турцию, чтобы та отказалась от С-400 в пользу Patriot, сделанных в Штатах. Вашингтон грозил и санкциями, и лишением Турции поставок новых американских самолетов. Однако турецкие власти не испугались Штатов и достигли согласия с РФ.