Объем экспорта военной продукции РФ составил $7 млрд с начала 2020 года

Москва, 23 августа. Россия экспортировала военную продукцию на сумму более семи миллиардов долларов с начала этого года, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что реализация военной продукции осуществляется в рамках разработанного плана. Об этом Дмитрий Шугаев сказал в интервью телеканалу «Россия-24».