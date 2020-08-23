Объем экспорта военной продукции РФ составил $7 млрд с начала 2020 года

Москва, 23 августа. Россия экспортировала военную продукцию на сумму более семи миллиардов долларов с начала этого года, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Он отметил, что реализация военной продукции осуществляется в рамках разработанного плана. Об этом Дмитрий Шугаев сказал в интервью телеканалу «Россия-24».
«В целом я могу сказать, что мы двигаемся по плану. На сегодняшний день более чем на семь миллиардов долларов поставки уже осуществлены. 19-й год мы выполнили, слава Богу» , — рассказал глава ФСВТС.