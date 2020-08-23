Цзю оценил боксерский поединок Поветкина и Уайта за звание чемпиона

Москва, 23 августа. Российский боксер Александр Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе в бою с британцем Диллианом Уайтом. Тактику и профессионализм спортсмена оценил его коллега Константин Цзю, который внимательно следил за поединком.

Поединок между Поветкиным и Уайтом завершился в пятом раунде после того, как россиянин отправил британца в нокаут.

«Я очень рад за Сашку! Он показал свой характер. Сделал очень хорошие и интересные комбинации», — прокомментировал поединок Цзю.

Цзю обратил внимание на удар снизу, который попал британцу в голову. Боксер рассказал, что и сам нередко применял подобный прием во время своей профессиональной карьеры на ринге. Точность и силу этого удара Цзю ежедневно оттачивал на тренировках. Он подчеркнул, что Поветкин заслужил эту победу, передает Nation News.

«Он в четвертом раунде после двух нокдаунов смог восстановиться, собраться — это нелегко. Он молодец, собрать все силы могут лишь серьезные и достойные люди», — подытожил боксер.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин в невероятной схватке одолел Диллиана Уайта, несмотря на два нокдауна. В Сети опубликовали видео блестящей победы российского боксера, передает «Царьград».