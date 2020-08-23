Канадская модель превратила ягодицы и грудь в огромные шары

Торонто, 23 августа. Красота у многих ассоциируется с необходимостью делать необычные пластические операции. Блогер из Торонто Мария Магдалена всегда мечтала изменить свой внешний вид. Десятки пластических операций за пять лет дали желаемый эффект, правда, далекий от привычных стандартов красоты.

Отчетливо видна работа хирурга с бюстом 26-летней девушки. Ее грудь сейчас напоминает два огромных мяча. Аналогично у нее теперь выглядят и ягодицы.

Помимо этого, врач поработал с ее бровями, носом и щеками. Девушка даже решила существенно увеличить половые губы, что хорошо видно, когда она фотографируется в трусах. Почти все ее тело покрыто татуировками.

Одна их операций чуть не закончилась летально для Марии Магдалены. Она потеряла много крови, ей делали два переливания. Блогер неделю потом мучилась от аллергии на новую кровь.

Стоит отметить, что далеко не все подписчики девушки в Instagram считают, что теперь уж она выглядит необычно и красиво. Она констатировала, что в день ей приходят десятки оскорбительных и негативных комментариев, связанных с ее внешностью. Некоторые фолловеры осуждают и хирургов, которые проводят такие опасные операции.

Девушка подчеркнула, что ей нравится ее внешний вид, глядя в зеркало. Блогер добавила, что на «хейтеров» старается не обращать внимание.

Напомним, что актриса российского сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич рассказала недавно, почему решила сделать пластику груди, сообщает «Подмосковье сегодня».