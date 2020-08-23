Финский концерн Fortum объяснил пользу «Северного потока — 2» для Европы

Москва, 23 августа. Финский государственный энергетический концерн Fortum выступил в поддержку реализации российского газопровода «Северный поток — 2».

Глава компании Маркус Руарамо подчеркнул, что Европа заинтересована в проекте, несмотря на давление на стороны Соединенных Штатов. По его словам, Fortum против угроз со стороны Вашингтона и выступает за решение 24 стран ЕС об оказании поддержки строительству российского газопровода.

В интервью изданию Yle Маркус Руарамо заявил, что «Северный поток — 2» укрепит энергетическую безопасность Европы и компенсирует снижение добычи газа.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с корреспондентом «Царьграда» объяснил, как обойти санкции США с помощью русской смекалки. Депутат бундестага Вальдемар Гердт телеканалу «360» рассказал о своем видении ситуации и заметил, что важно получить какую-либо платформу для противодействия США.

Напомним, проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии и ряда других стран. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.